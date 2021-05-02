2 мая в РК 488 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 мая в стране зарегистрированы 488 новых случаев COVID-19. Сокращение числа инфицированных, которое на протяжении последней недели превышало 600 в день, медики связывают исключительно с сокращением числа тестов в выходные дни. Общее число заболевших с начала пандемии составило 123.728. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 1.834 человека. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 3.396.864 человека. По состоянию на утро 3 мая, зарегистрированы 16.627 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,1% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 82 вакцинированных умерли, в том числе, трое за минувшие сутки, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 2 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 491 человек. Общее количество выздоровевших – 113.356 человек.