Текущий уровень социального дистанцирования продлится с 3 по 23 мая

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По указанию правительства РК, текущий уровень социального дистанцирования сохранится с 3 по 23 мая. В столичном регионе, в состав которого входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо, в Пусане и ряде районов провинций Кёнсандо действует второй уровень, а в остальных регионах страны – уровень 1,5 социального дистанцирования. Под запретом остаются мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут работать до 22 часов, но в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено. Кроме того, по 9 мая действует особый карантинный период, призванный остановить распространение вируса. Карантинные органы опасаются роста заболеваемости в связи с увеличением числа семейных мероприятий в День детей и День родителей. Органы здравоохранения внимательно следят за развитием ситуации. Они смогут ужесточить режим социального дистанцирования, если не удастся остановить распространение инфекции, и если количество новых случаев превысит в среднем 800 в день.