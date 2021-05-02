Финансовые руководители РК, Китая и Японии договорились контролировать восстановление экономики

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Министры финансов и управляющие центральных банков РК, Китая и Японии провели 3 мая в формате видеоконференции ежегодное трёхстороннее совещание, в ходе которого обсудили пути развития экономического сотрудничества в условиях пандемии COVID-19. Они договорились проявлять бдительность в отношении неравномерного восстановления экономики в разных странах и увеличения рисков ухудшения ситуации в условиях пандемии. Финансовые руководители заявили, что экономические перспективы стран Северо-Восточной Азии улучшились благодаря продолжающейся политической поддержке и развёртыванию вакцинации. Они согласились активизировать усилия для восстановления экономики и достижения долгосрочной бюджетной устойчивости. Обращаясь к своим коллегам из Китая и Японии, вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги призвал их сотрудничать в борьбе с изменением климата, восстановлении многосторонней торговой системы, борьбе с низкой рождаемостью и старением общества. Финансовые руководители трёх стран договорились встретиться в следующем году в рамках собрания Азиатского банка развития, которое состоится в Шри-Ланке.