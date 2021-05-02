Главы внешнеполитических ведомств РК и США встретятся в Лондоне

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся 3 мая в Лондоне в рамках министерской встречи стран Большой семёрки. Как ожидается, они обсудят новую северокорейскую политику Вашингтона, о завершении работы над которой сообщил на прошлой неделе Белый дом. Будут обсуждаться также подготовка к переговорам президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Джо Байдена, которые состоятся в Вашингтоне 21 мая, сотрудничество в обеспечении вакцинами против COVID-19 и такие глобальные вопросы как изменение климата. Представители РК, Австралии, Индии, ЮАР и Брунея, председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которые не являются членами Большой семёрки, приглашены на встречу в Лондоне в качестве гостей. Ожидается также, что Чон Ый Ён и Энтони Блинкен встретятся с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в трёхстороннем формате. Пока неясно, проведут ли главы МИД РК и Японии двусторонние переговоры.