После снятия запрета на короткие продажи показатели Корейской биржи понизились

3 мая финансовый комитет РК частично снял запрет на короткие продажи акций. Он был введён в марте прошлого года, чтобы смягчить падение фондового рынка из-за кризиса в области здравоохранения. Короткие продажи - это торговая стратегия, при которой инвесторы продают взятые в долг акции, полагая, что цены на них упадут в ближайшем будущем. Когда цены падают, они могут выкупить акции по более низким ценам, забрать прибыль и вернуть акции первоначальному владельцу. Главный индекс Корейской биржи KOSPI закрылся на отметке 3.127,20 пункта, что на 20,66 пункта, или 0,66%, ниже, чем по итогам предыдущей сессии. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ составил 961,81 пункта, понизившись за тот же период на 21,64 пункта, или 2,20%. Финансовый комитет обещает внимательно следить за фондовым рынком и принимать жёсткие меры против любых незаконных действий, включая продажи без покрытия. Курс национальной валюты составил 1.124 воны за доллар, что на 11,7 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии.