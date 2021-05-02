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США призывают Северную Корею к сотрудничеству

Write: 2021-05-04 10:09:04Update: 2021-05-04 10:10:16

США призывают Северную Корею к сотрудничеству

Photo : YONHAP News

Дипломатия является основным направлением политики администрации Джо Байдена в отношении Северной Кореи. Об этом заявил 3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Он призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров, назвав новую северокорейскую политику Вашингтона «выверенным практическим подходом», который направлен на практический прогресс в повышении безопасности США и их союзников. Отметив, что Вашингтон  будет следить за словами и действиями Пхеньяна в ближайшие дни и месяцы, Энтони Блинкен выразил надежду на то, что северокорейское руководство воспользуется возможностью для дипломатического взаимодействия и увидит способы продвижения вперёд к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Госсекретарь США подчеркнул, что политика администрации Байдена в отношении Северной Кореи является продуктом обсуждения прошлых неудач и попыток разработать эффективную политику денуклеаризации Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать консультации со всеми заинтересованными странами, включая ближайших союзников – Сеул и Токио.
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