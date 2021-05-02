Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Рост потребительских цен в апреле – максимальный с августа 2017 года

Write: 2021-05-04 10:43:08Update: 2021-05-04 11:00:48

Рост потребительских цен в апреле – максимальный с августа 2017 года

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления РК, опубликованным 4 мая, рост потребительских цен в РК в апреле составил  2,3% в годовом исчислении. Это максимальный рост с августа 2017 года, когда он составил 2,5%. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила в прошлом месяце 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 13,1% по сравнению с прошлым годом, в основном за счёт повышения цен на овощи и куриные яйца. Цены на нефтепродукты выросли за тот же период на 13,4%, что является самым быстрым ростом с марта 2017 года. По данным министерства планирования и финансов, в апреле цены на дубайскую нефть, основной источник топлива для РК, составили в среднем 62,8 доллара за баррель, что в три раза превышает прошлогодний показатель. Цены на жильё выросли на 1,2% в годовом исчислении. По мнению экспертов, во втором полугодии ожидается снижение инфляции, поскольку цены на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты стабилизируются.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >