Рост потребительских цен в апреле – максимальный с августа 2017 года

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По данным Национального статистического управления РК, опубликованным 4 мая, рост потребительских цен в РК в апреле составил 2,3% в годовом исчислении. Это максимальный рост с августа 2017 года, когда он составил 2,5%. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила в прошлом месяце 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 13,1% по сравнению с прошлым годом, в основном за счёт повышения цен на овощи и куриные яйца. Цены на нефтепродукты выросли за тот же период на 13,4%, что является самым быстрым ростом с марта 2017 года. По данным министерства планирования и финансов, в апреле цены на дубайскую нефть, основной источник топлива для РК, составили в среднем 62,8 доллара за баррель, что в три раза превышает прошлогодний показатель. Цены на жильё выросли на 1,2% в годовом исчислении. По мнению экспертов, во втором полугодии ожидается снижение инфляции, поскольку цены на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты стабилизируются.