172 южнокорейца вернулись из Индии на родину

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172 южнокорейца, среди которых главным образом сотрудники компании Hyundai Motor, прибыли 4 мая из Ченнаи на юге Индии в международный аэропорт Инчхон чартерным рейсом индийского авиаперевозчика Vistara. Эпидемическая ситуация в Индии в последние месяцы остаётся напряжённой, там ежедневно регистрируются порядка 300 тыс. новых случаев COVID-19. Регулярные рейсы между РК и Индией приостановлены с марта прошлого года. С тех пор между двумя странами выполнялись только чартерные рейсы. Все прибывшие из Индии направлены в обсерваторы, где будут находиться в течение семи дней, даже если их тест на COVID-19 отрицательный. Если на шестой день тест будет также отрицательным, они смогут переехать в места проживания для самоизоляции. 7 мая чартерный рейс авиакомпании Asiana Airlines должен доставить из индийского Бангалора 211 пассажиров. До конца мая планируется выполнить ещё 10 чартерных рейсов для перевозки граждан РК.