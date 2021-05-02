КНДР отказалась участвовать в отборочных матчах ЧМ-2022, которые будут проходить на Юге

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Северокорейские футболисты не будут участвовать в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, которые должны пройти в июне в РК. Об этом говорится в письме Футбольной ассоциации КНДР, направленном на прошлой неделе в Азиатскую футбольную конфедерацию. В качестве причины названы опасения по поводу коронавирусной инфекции. Две Кореи входят в группу H во втором раунде азиатских отборочных матчей на чемпионат мира 2022 года, наряду с Туркменистаном, Ливаном и Шри-Ланкой. В каждой из восьми групп по пять стран. По одной команде из каждой группы, занявшей первое место, и четыре лучших команды по количеству очков, занявшие второе место, пройдут в третий раунд. Второй раунд начался в сентябре 2019 года и должен был возобновиться в марте 2020 года после задержки из-за пандемии COVID-19. Однако большинство матчей были перенесены на июнь этого года. Азиатская футбольная конфедерация отказалась от прежнего формата домашних и выездных матчей и решила, что пять стран в каждой группе должны собраться в одной стране, чтобы завершить все оставшиеся матчи с 31 мая по 15 июня этого года. РК была выбрана в качестве страны-хозяйки оставшихся матчей группы H. Южнокорейская сборная должна сыграть с командой Туркменистана 3 июня, Северной Кореи - 7 июня, Шри-Ланки - 11 июня, Ливана - 15 июня. Ожидается, что Азиатская футбольная конфедерация попросит Северную Корею пересмотреть своё решение.