РК расширит вакцинацию против COVID-19

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В мае и июне РК получит 14 млн 200 тыс. доз вакцин против COVID-19, в результате чего к концу июня будут привиты до 13 млн человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты около 3 млн 300 тыс. человек. Как сообщили 3 мая в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, в период с 14 мая по первую неделю июня в страну поступят 7 млн 230 тыс. доз вакцины AstraZeneca, около 5 млн доз вакцины Pfizer. В рамках глобального проекта Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX Facility за тот же период будут импортированы 1 млн 670 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 297 тыс. доз вакцины Pfizer. Органы здравоохранения в настоящее время ведут переговоры с компаниями Moderna, Novavax и Johnson & Johnson об импорте их вакцин в первой половине года. В период с 27 мая по 6 июня планируется привить вакциной AstraZeneca граждан в возрасте от 65 до 74 лет, которых насчитывается 4 млн 940 тыс. человек. С 7 июня планируется начать вакцинацию граждан с 60 лет. Это поможет снизить риск распространения инфекции среди наиболее уязвимых возрастных групп. Вакциной Pfizer начали прививать лиц моложе 30 лет – сотрудников полиции и пожарных, а также военнослужащих.