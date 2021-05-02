Сеул ожидает окончательного решения Пхеньяна по отборочным матчам ЧМ-2022

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Сеул ожидает окончательного решения Пхеньяна по поводу участия в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, которые должны пройти в июне в РК. Об этом сообщил 4 мая представитель министерства по делам воссоединения РК. На прошлой неделе Футбольная ассоциация КНДР направила в Азиатскую футбольную конфедерацию письмо, в котором говорится, что северокорейские футболисты не будут участвовать в матчах из-за опасений по поводу коронавирусной инфекции. «Насколько нам известно, Азиатская футбольная конфедерация попросила Пхеньян пересмотреть своё решение», - отметил представитель министерства, добавив, что южнокорейское правительство ожидает окончательного решения конфедерации. Две Кореи входят в группу H во втором раунде азиатских отборочных матчей на чемпионат мира 2022 года, наряду с Туркменистаном, Ливаном и Шри-Ланкой. Из-за пандемии COVID-19 Азиатская футбольная конфедерация отказалась от прежнего формата домашних и выездных матчей, решив проводить групповые матчи в одной стране с 31 мая по 15 июня этого года. РК была выбрана в качестве страны-хозяйки оставшихся матчей группы H. Южнокорейская сборная должна сыграть с командой Туркменистана 3 июня, Северной Кореи - 7 июня, Шри-Ланки - 11 июня, Ливана - 15 июня.