4 мая в РК 676 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 мая в стране зарегистрированы 676 новых случаев COVID-19. Рост числа инфицированных связан с возобновлением работы пунктов тестирования в полном объёме после выходных дней. Общее число заболевших с начала пандемии составило 124.945. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 7 человек, общее число умерших – 1.847 человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 3.530.014 человек. По состоянию на утро 4 мая зарегистрированы 18.110 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 645 за минувшие сутки. 88 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 4 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 816 человек. Общее количество выздоровевших – 114.944 человек.