Президент РК провёл онлайн-встречу со школьниками по случаю Дня детей

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Президент РК Мун Чжэ Ин провёл онлайн-встречу с учениками одной из начальных школ провинции Канвондо по случаю Дня детей, который отмечается 5 мая. Глава государства участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции вместе с первой леди Ким Чжон Сук. Обычно такая встреча проводится в День детей на лужайке перед резиденцией президента. Но на этот раз всё проходило в бесконтактном формате, учитывая эпидемическую ситуацию. На встречу были приглашены все 38 учеников начальной школы Тосон в уезде Пхенчхан-гун провинции Канвондо. «В День детей главными героями являются дети», - сказал Мун Чжэ Ин. Он выразил сожаление по поводу того, что вынужден общаться с детьми по видеосвязи из-за COVID-19. «Моё самое большое желание - дать детям возможность играть с друзьями без масок как можно быстрее», - добавил он. Дети поделились своими желаниями о том, чтобы экология была чистой, а коронавирус исчез. Президент сказал, что сделает всё возможное для того, чтобы исполнить эти пожелания и создать страну счастливых и здоровых детей, имеющих возможность воплощать в жизнь свои мечты.