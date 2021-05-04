РК и Израиль запускают проект по переоборудованию самолётов

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4 мая Корпорация международного аэропорта Инчхон подписала с израильским государственным производителем аэрокосмической и авиационной техники Israel Aerospace Industries (IAI) протокол о соглашении по строительству центра переоборудования самолётов в аэропорту Инчхон. По условиям сделки израильская компания возьмёт на себя создание инфраструктуры. В 2024 году начнётся полномасштабное переоборудование пассажирских самолётов B777-300ER в грузовые в сотрудничестве с южнокорейской компанией Sharp Technics K. Это будет первой зарубежной производственной базой для израильской аэрокосмической компании. Согласно прогнозу Корпорации международного аэропорта Инчхон, данный проект позволит достичь к 2040 году общего объёма экспорта переоборудованных самолётов в 890 млн долларов, создать 2.100 новых рабочих мест и повысить конкурентоспособность отечественной отрасли технического обслуживания и ремонта самолётов.