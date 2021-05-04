ЮНИСЕФ: Каждый пятый ребёнок КНДР недоедает

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Почти каждый пятый ребёнок в возрасте до 5 лет в КНДР отстаёт в развитии. Об этом говорится в опубликованном 5 мая совместном отчёте ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка. По состоянию на конец 2020 года в СК на долю таких детей в возрасте до 5 лет приходилось 18,2% (317.800 детей). Это на 7,9% меньше, чем в 2012 году. Однако показатель всё ещё не соответствует международным стандартам. Доля детей данного возраста с избыточным весом составила 1,9%, что на 0,6% больше, чем в 2012 году. В прошлом году в мире отставание в развитии наблюдалось у 149,2 млн детей в возрасте до 5 лет. В вышеуказанном отчёте также отмечается, что ситуация с COVID-19 усугубляет продовольственную ситуацию, ограничивая доступ детей к полноценному питанию и нормальную физическую активность.