КНДР готовится к получению вакцины против COVID-19

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В КНДР идёт подготовка к получению вакцины против COVID-19. Об этом в среду сообщила радиостанция Свободная Азия со ссылкой на интервью представителя Всемирной организации здравоохранения в Пхеньяне Эдвина Сальвадора. По его словам, СК находится в процессе выполнения технических требований, необходимых для получения вакцины в качестве страны-участницы COVAX - международного механизма поставок вакцины от COVID-19. Ранее в рамках международного проекта COVAX Facility КНДР было выделено 1 млн 992 тыс. доз вакцины. СК входит в список 92 стран с низким уровнем доходов, подпадающих под действие механизма COVAX. Было решено к маю предоставить Пхеньяну 1 млн 704 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведённой Индийским институтом сыворотки (SII), но поставки задерживаются. Согласно отчёту ВОЗ, по состоянию на 15 апреля в КНДР на наличие COVID-19 были протестированы 24.542 жителя. Подтверждённых случаев заражения пока не выявлено.