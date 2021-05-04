В РК резко выросло число госслужащих, работающих удалённо

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В прошлом году 162 тыс. или 37,3% госслужащих РК работали в удалённом режиме. Такие данные представлены на сайте ALIO, специализирующемся на информации о работе госучреждений. Отметка в 115 раз больше, чем в предыдущем году. Формат дистанционной работы ввели 306 из 369 госучреждений. Среди работавших на дому 99 тыс. мужчин и 63 тыс. женщин. В общем, на дому работали почти 4 из 10 сотрудников государственных учреждений. Однако реальная статистика может быть меньше. Это связано с тем, что некоторые организации включили в официальные данные контрактников, которые не входят в штат. Наибольшее количество сотрудников, работавших в удалённом режиме, было зафиксировано в Национальной корпорации медицинского страхования (14.740 человек). Затем следуют Корейская электроэнергетическая корпорация (12.760 человек), Корейская земельная и жилищная корпорация (8.266 человек) и другие.