Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК, США и Япония договорились координировать подходы в отношении Северной Кореи

Write: 2021-05-06 08:39:46Update: 2021-05-06 10:00:49

РК, США и Япония договорились координировать подходы в отношении Северной Кореи

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги встретились 5 мая в рамках проходящей в Лондоне встречи глав МИД стран Большой семёрки. Как сообщили в южнокорейском МИД, госсекретарь США познакомил своих коллег с основными направлениями новой северокорейской политики Вашингтона. Участники встречи договорились координировать усилия для достижения существенного прогресса в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова и построения прочного мира в регионе. Они подтвердили важность трёхстороннего сотрудничества для содействия региональному миру, безопасности и процветанию. Как сообщили в госдепартаменте США, главы внешнеполитических ведомств трёх стран согласились с необходимостью полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее, призвав Пхеньян соблюдать режим санкций. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >