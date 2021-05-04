РК, США и Япония договорились координировать подходы в отношении Северной Кореи

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги встретились 5 мая в рамках проходящей в Лондоне встречи глав МИД стран Большой семёрки. Как сообщили в южнокорейском МИД, госсекретарь США познакомил своих коллег с основными направлениями новой северокорейской политики Вашингтона. Участники встречи договорились координировать усилия для достижения существенного прогресса в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова и построения прочного мира в регионе. Они подтвердили важность трёхстороннего сотрудничества для содействия региональному миру, безопасности и процветанию. Как сообщили в госдепартаменте США, главы внешнеполитических ведомств трёх стран согласились с необходимостью полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее, призвав Пхеньян соблюдать режим санкций.