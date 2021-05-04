Главы МИД РК и Японии согласились строить отношения, «ориентированные в будущее»

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Министры иностранных дел РК и Японии Чон Ый Ён и Тосимицу Мотэги «разделили понимание необходимости тесного сотрудничества двух стран во имя мира и процветания в Северо-Восточной Азии и во всём мире». Об этом говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства по итогам встречи министров, состоявшейся 5 мая в рамках проходящей в Лондоне встречи глав МИД стран Большой семёрки. Они договорились продолжать сотрудничество для достижения прогресса в усилиях по полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира в регионе. Несмотря на «хорошую атмосферу» встречи, были подтверждены разногласия по историческим вопросам, а также по плану сброса в океан загрязнённой воды с АЭС Фукусима. Чон Ый Ён выразил «глубокую обеспокоенность» тем, что Токио принял решение о сбросе воды без предварительных консультаций с соседними странами. Он также отметил, что исторические проблемы невозможно решить без их «правильного восприятия» японской стороной. Несмотря на наличие противоречий, итоги встречи глав МИД вселили осторожные надежды на примирение двух стран,- говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства.