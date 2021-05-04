Валютные резервы РК выросли вслед за ослаблением доллара

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По данным Банка Кореи, валютные резервы РК по состоянию на конец апреля составили 452 млрд 310 млн долларов. Это на 6 млрд 180 млн долларов больше, чем месяц назад. В Банке Кореи такой рост объяснили ослаблением доллара, которое привело к увеличению суммы активов в других иностранных валютах в пересчёте на доллары. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Доля ценных бумаг в структуре валютных резервов возросла, составив 412 млрд долларов. Это на 6 млрд 120 млн долларов больше, чем в конце марта. Специальные права заимствования Международного валютного фонда (МВФ) также увеличились в сумме на 20 млн и составили 3 млрд 530 млн долларов. На золото пришлось 4 млрд 800 млн долларов. По состоянию на конец марта, РК занимала девятое место в мире по сумме валютных резервов. В первую тройку вошли Китай, Япония и Швейцария.