В РК начинается запись на вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей

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С 6 мая начинается запись на вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей в возрасте от 70 до 74 лет и лиц с хроническими тяжёлыми респираторными заболеваниями. Число жителей РК, относящихся к данным категориям, составляет 2 млн 105 тыс. человек и 12 тыс. человек соответственно. Запись на вакцинацию продлится до 3 июня. Сделать это можно при помощи мобильного приложения на специальной веб-странице https://ncvr.kdca.go.kr или через колл-центр Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, позвонив по номеру 1339. Также можно лично посетить местный административный центр с удостоверением личности и мобильным телефоном, зарегистрированным на собственное имя. Вакцинация людей в возрасте от 70 до 74 лет препаратом AstraZeneca будет проходить с 27 мая. С 10 мая начнётся запись на вакцинацию для лиц в возрасте 65-69 лет, а с 13 мая – для лиц в возрасте 60-64 лет, работников детских садов и яслей, учителей первых и вторых классов начальной школы, работников здравоохранения и жизненно важных сфер обслуживания старше 30 лет.