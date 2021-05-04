Продажи импортных автомобилей выросли в апреле на 11,5%

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В апреле в РК зарегистрированы 25.578 новых импортных автомобилей, что на 11,5% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщили 6 мая в Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей. Тремя самыми продаваемыми моделями прошлого месяца стали седан Mercedes-Benz E 250, седан E350 4MATIC и внедорожник GLE 450 4MATIC. В апреле три немецких бренда - Audi-Volkswagen Korea, BMW Group Korea и Mercedes-Benz Korea - продали в общей сложности 17.921 автомобиль, что на 10% процентов больше, чем в апреле прошлого года. Автомобили производства Германии составили 70% продаж импортных машин. Три японских автопроизводителя - Honda Motor, Toyota Motor и Lexus - сообщили о росте продаж на 26% в годовом исчислении. Они продали в апреле 1.584 автомобиля. С января по апрель зарубежные производители продали в РК в общей сложности 97.486 автомобилей, что на 26% процентов больше, чем за тот же период прошлого года. На импортные марки в марте приходилось 19,11% южнокорейского рынка легковых автомобилей. Это на 5,45% больше, чем в том же месяце прошлого года.