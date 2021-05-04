Объём онлайн-торговли вырос в марте на 26,4%

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В условиях распространения COVID-19 объём онлайн-торговли увеличился в марте в РК на 26,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 14 млрд 124 млн долларов. Об этом сообщило 5 мая Национальное статистическое управление. Наибольший рост онлайн-торговли отмечается в сфере общественного питания (62,4%), продажах бытовой электроники (22%) и продуктов питания (21,1%). Сумма покупок через мобильные приложения увеличилась на 29,4% в годовом исчислении, составив 9 млрд 700 млн долларов. Доля мобильного сектора составила 69,1% от общего объёма покупок в интернете. Как пояснили в Национальном статистическом управлении, такой рост вызван широким распространением мобильных платёжных систем. Объём онлайн-торговли в первом квартале составил 40 млрд долларов, увеличившись на 21,3% в годовом исчислении. Объём прямых покупок товаров из-за рубежа с января по марта составил рекордные 1 млрд 200 млн долларов, увеличившись на 44,2%. Прямые продажи в обратном направлении продемонстрировали самый значительный за всю историю спад, сократившись на 23% в годовом исчислении до 1 млрд 47 млн долларов. Это объясняется значительным снижением продаж в онлайн-магазинах беспошлинной торговли из-за уменьшения числа иностранных туристов.