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В Корее

В РК выявлен первый за 7 месяцев случай африканской чумы свиней

Write: 2021-05-06 14:54:32Update: 2021-05-06 14:54:56

В РК выявлен первый за 7 месяцев случай африканской чумы свиней

Photo : Getty Images Bank

5 мая на одной из животноводческих ферм в уезде Ёнволь-гун провинции Канвондо впервые за последние 7 месяцев подтверждён вирус африканской чумы свиней. 401 животное  уничтожено. По распоряжению министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, введён 48-часовой запрет на посещение  животноводческих ферм в провинции Канвондо, а также в соседних провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто. На наличие вируса проверены около 170 ферм. Ветеринары считают, что источником заражения являются дикие кабаны. Африканская чума свиней не поражает людей, но смертельна для свиней. В настоящее время от неё нет вакцины или лекарства. В 2019 году вирус опасного заболевания был обнаружен в 14 хозяйствах на севере страны. Тогда были уничтожены в профилактических целях около 400 тыс. свиней. 
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