Первая отечественная ракета-носитель будет запущена в октябре

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Первая космическая ракета-носитель, изготовленная с применением исключительно отечественных технологий, будет запущена в октябре. Об этом сообщил 6 мая на пресс-конференции директор Корейского института аэрокосмических исследований Ли Сан Рюль. Он подтвердил, что сборка 200-тонной трёхступенчатой ракеты «Нури» осуществляется по графику. После завершения сборки первой, второй и третьей ступеней ракета будет полностью готова и перевезена на стартовую площадку, подготовка которой также завершается. Южнокорейские учёные разрабатывают отечественную космическую ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта выделены средства в размере 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). Первый запуск ракеты планируется с макетной полезной нагрузкой. Позднее она будет запущена с реальным спутником.