Очередная группа южнокорейцев вернулась из Индии

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Чартерный рейс компании Asiana Airlines прибыл рано утром 7 мая в международный аэропорт Инчхон из индийского Бангалора. На его борту – 204 пассажира, в том числе, один гражданин Индии. Первоначально предполагалось, что самолёт доставит 211 пассажиров, но семерым из них было отказано в перевозке из-за положительного анализа на вирус COVID-19. Это второй с начала недели чартерный рейс, доставивший южнокорейских граждан из Индии. 4 мая самолёт компании Vistara доставил из индийского города Ченнаи 172 пассажира. До конца мая планируется выполнить ещё 10 нерегулярных рейсов для перевозки южнокорейских граждан из Индии, где сложилась крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация. В течение последних двух недель там ежедневно выявляются в среднем 300 тыс. новых случаев COVID-19, а общее количество инфицированных превысило 21 млн человек. Все прибывающие из Индии должны находиться в обсерваторах в течение семи дней, даже если тест на COVID-19 отрицательный, после чего могут переехать в места проживания для дальнейшей самоизоляции.