Серьёзные провокации со стороны Пхеньяна перед саммитом РК-США маловероятны

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Нельзя исключать возможности роста напряжённости в регионе из-за действий Северной Кореи, но серьёзные провокации в преддверии южнокорейско-американского саммита маловероятны. Об этом заявил 7 мая в радиоинтервью CBS министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён. Ранее на этой неделе Северная Корея подвергла резкой критике президента США Джо Байдена за «большую ошибку», когда он назвал ядерную программу Пхеньяна серьёзной угрозой. Критика со стороны Севера направлена на оказание давления на Вашингтон в надежде, что он пойдёт на дополнительные уступки,- отметил Ли Ин Ён. Он также предположил, что Пхеньян будет внимательно следить за развитием событий в преддверии встречи президентов РК и США в Вашингтоне 21 мая, одним из основных пунктов повестки которой станет северокорейская ядерная проблема.