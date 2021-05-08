Главы МИД РК и Великобритании договорились активизировать сотрудничество

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РК и Великобритания активизируют сотрудничество в сферах равного доступа к вакцинам COVID-19 и изменения климата, расширят двусторонние обмены в других областях. Данные договорённости достигнуты в ходе переговоров между министрами иностранных дел двух стран Чон Ый Ёном и Домиником Раабом, состоявшихся 6 мая в лондонском пригороде Кент. Министры разделили мнение, что укрепление международного сотрудничества, в том числе, на уровне Большой семёрки, имеет важное значение для решения таких глобальных проблем как изменение климата и пандемия COVID-19. Они также договорились добросовестно выполнять соглашение о свободной торговле, подписанное в августе 2019 года, сотрудничать в обеспечении проведения международных мероприятий, - говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства.