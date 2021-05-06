В РК два дня подряд менее 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 6 мая в стране зарегистрированы 525 новых случаев COVID-19. Число инфицированных остаётся менее шестисот два дня подряд. На этой неделе коэффициент воспроизводства вируса ниже единицы, то есть, каждый инфицированный заражает менее одного человека. Общее число заболевших с начала пандемии составило 126.044. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 9 человек, общее число умерших – 1.860 человек. Органы здравоохранения обеспокоены ростом числа заражений новыми вариантами вируса, ускоряя вакцинацию населения. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 3.608.616 человек. По состоянию на утро 7 мая, зарегистрирован 18.871 случай осложнений после вакцинации, в том числе, 611 за минувшие сутки. 92 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 6 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 531 человек. Общее количество выздоровевших – 116.022 человека.