Причинно-следственная связь между смертями вакцинированных и действием вакцин не выявлена

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Органы здравоохранения продолжают побуждать население к вакцинации против COVID-19, не обнаружив причинно-следственной связи между смертями некоторых вакцинированных и действием вакцин. По словам врачей, причинами 65 из 67 смертей после вакцинации, расследованных в последнее время, являются ранее имевшиеся хронические заболевания или старение организма. Ещё два случая изучаются, и причины смерти будут объявлены позднее. Число побочных реакций у людей старше 65 лет ниже, чем у представителей более молодых возвратных групп. 6 мая началась вакцинация препаратом AstraZeneca людей в возрасте от 70 до 74 лет и страдающих хроническими респираторными заболеваниями. Органы здравоохранения настаивают на том, что искоренить COVID-19 с помощью одних лишь вакцин будет сложно. Они напоминают о важности соблюдения мер профилактики и социальной дистанции. 7 мая в свободную продажу поступили наборы для самостоятельной экспресс-диагностики на COVID-19. Они позволяют получить результат в течение 15–30 минут.