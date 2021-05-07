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Корея: Юг-Север

Сеул положительно оценивает новую северокорейскую политику США

Write: 2021-05-07 11:47:24Update: 2021-05-07 17:54:28

Сеул положительно оценивает новую северокорейскую политику США

Photo : YONHAP News

Официальный Сеул положительно оценивает новую северокорейскую политику Вашингтона, выработка которой завершилась на прошлой неделе. Об этом говорится в опубликованном 6 мая сообщении администрации южнокорейского президента по итогам состоявшегося ранее в тот же день заседания Совета национальной безопасности. «Члены Совета национальной безопасности считают, что новая северокорейская политика США является реалистичной и рациональной, поскольку в её основе лежит дипломатия в тесной координации между Сеулом и Вашингтоном», - говорится в сообщении администрации президента. Участники заседания, проходившего под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента РК, договорились содействовать успешному проведению южнокорейско-американского саммита, который состоится в Вашингтоне 21 мая.
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