РК и США обсудили меры реагирования на падение обломков китайской ракеты

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Представители РК и США обсудили 7 мая меры совместного реагирования на возможное падение на Землю обломков китайской ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5»). Ракета была запущена на прошлой неделе, доставив на орбиту модуль первой китайской постоянной космической станции. Вскоре после запуска ракета вышла из-под контроля. Часть конструкции прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы могут достичь земной поверхности в период с 8 по 10 мая. Точное время и место можно будет определить за несколько часов до события. Комментируя ситуацию, подполковник Чхве Сон Хван из Корейского военно-космического центра не исключил возможности падения фрагментов ракеты на Корейский полуостров. Он подчеркнул, что южнокорейские военные готовы к любой ситуации.