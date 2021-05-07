Началась запись на вакцинацию жителей РК от 65 до 69 лет

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10 мая в РК началась запись на вакцинацию жителей страны в возрасте от 65 до 69 лет. Она проходит в режиме онлайн на специальном сайте, по телефону и в государственных медицинских центрах. Одновременно продолжается запись на вакцинацию людей более старшего возраста – от 70 до 74 лет, а также лиц с хроническими тяжёлыми респираторными заболеваниями. Они начнут получать прививки препаратом AstraZeneca с 27 мая. С 13 мая начнётся запись на вакцинацию лиц в возрасте 60-64 лет, работников детских садов и яслей, учителей первых и вторых классов начальной школы, работников здравоохранения и жизненно важных сфер обслуживания старше 30 лет. Власти страны вакцинируют в первую очередь пожилых людей, наиболее уязвимых к вирусу COVID-19. Дело в том, что 95% смертей в результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, приходится на долю людей старше 60 лет. Если общий коэффициент смертности по стране составляет 1,5%, то среди людей старше 60 лет - 5,2%. В настоящее время привиты более 3,5 млн жителей страны, или более 7% населения. До конца первого полугодия планируется привить не менее 13 млн человек. Это означает, что менее чем за 2 месяца должны быть вакцинированы около 9,5 млн человек, или в среднем 170 тыс. человек в день.