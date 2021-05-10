9 мая в РК менее 500 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 мая в стране зарегистрированы 463 новых случая COVID-19. Это минимальное количество за неделю, но органы здравоохранения избегают заявлений о победе над вирусом, связывая сокращение числа инфицированных исключительно с сокращением объёма тестирования в выходные дни. Общее число заболевших с начала пандемии составило 127.772. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер один человек, общее число умерших – 1.875 человек. Коэффициент смертности – 1,47%. Органы здравоохранения обеспокоены ростом числа заражений новыми вариантами вируса, ускоряя вакцинацию населения. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 3.674.729 человек, или 7,2% населения страны. По состоянию на утро 10 мая, зарегистрированы 19.705 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 74 за минувшие сутки. 95 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 6 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 421 человек. Общее количество выздоровевших – 117.844 человека.