Мун Чжэ Ин: Правительство РК сделает всё для роста экономики на 4%

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Правительство РК сосредоточит усилия на том, чтобы отечественная экономика достигла в текущем году как минимум 4-процентного роста, а коллективный иммунитет против COVID-19 был создан раньше, чем планировалось. Об этом заявил 10 мая президент РК Мун Чжэ Ин в специальном обращении к народу страны по случаю четвёртой годовщины пребывания у власти. Он пообещал также задействовать «все возможности правительства», чтобы укрепить частный сектор экономики. Президент подтвердил, что более 13 млн человек получат до конца первого полугодия прививки от COVID-19. Коснувшись оживления находящегося в тупике межкорейского мирного процесса, Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность тесному сотрудничеству с президентом США Джо Байденом. Он выразил надежду на то, что его первая личная встреча с главой Белого дома принесёт важные результаты. «Мы изучим способы восстановления диалога между Югом и Севером, а также Северной Кореей и США, после чего снова сделаем шаг к миру и сотрудничеству», - заявил Мун Чжэ Ин. Он одновременно подчеркнул, что в последний год своего пребывания у власти не будет «проявлять нетерпение» в попытках возобновить мирный процесс.