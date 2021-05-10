KDI: Экономика РК идёт по пути умеренного восстановления

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Южнокорейская экономика идёт по пути умеренного восстановления, несмотря на рост числа новых случаев COVID-19. Ситуация в производственном секторе постепенно улучшается благодаря устойчивому экспорту. Об этом говорится в ежемесячном отчёте о ситуации в экономике, опубликованном 10 мая Корейским институтом развития (KDI). В нём подчёркивается, что по мере роста розничных продаж, экспорта и инвестиций в оборудование обрабатывающая промышленность демонстрирует устойчивую тенденцию к восстановлению. Промышленное производство росло в марте второй месяц подряд, а экспорт, на который приходится половина отечественной экономики, в апреле вырос на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничные продажи, которые являются показателем частных расходов, росли в марте самыми быстрыми темпами за девять месяцев. Тем не менее, сфера услуг переживает спад, и экономическая неопределённость по-прежнему высока из-за ситуации с COVID-19 и распространения новых штаммов вируса,- говорится в отчёте.