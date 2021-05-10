Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина немного повысился

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Политику действующего президента РК Мун Чжэ Ина поддерживают 36% жителей страны, что на 3% больше, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter среди 2.015 взрослых жителей страны 3,4,6 и 7 мая по заказу YTN. Отрицательную оценку деятельности главы государства дали 60,3% опрошенных, что на 2,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Политику правящей Демократической партии Тобуро поддерживают 30,2% респондентов - на 2,4% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки крупнейшей оппозиционной партии Сила народа составил 35,3%, что на 2% меньше, чем неделю назад. Погрешность при обработке данных составляет ±2,2% при уровне достоверности 95%. Агентство Realmeter провело одновременно отдельный опрос, участников которого спрашивали, на каких областях нынешнему главе государства необходимо сосредоточиться в последний год пребывания у власти. В нём приняли участие 500 человек. 29,5% респондентов назвали борьбу с пандемией коронавируса, включая закупки вакцин. 24,5% опрошенных назвали стабилизацию рынка недвижимости, 14,4% - достижение национального единства, 14,1% - создание рабочих мест, 7,9% - содействие миру на Корейском полуострове. Погрешность при обработке данных составляет ±4,4% при уровне достоверности 95%.