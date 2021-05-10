Решение проблемы нехватки полупроводников – приоритетная задача

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Решение проблемы нехватки полупроводников, которые являются основой экономики будущего, приоритетная задача. Об этом заявила 9 мая в интервью CBS министр торговли США Джина Раймондо, подчеркнув, что дисбаланс между спросом на полупроводники и их предложением - причина остановки ряда американских автомобильных заводов. Администрация США стремится решить эту проблему как можно скорее. Производимых в настоящее время полупроводников недостаточно для удовлетворения потребностей американской экономики, но после реализации плана инвестиций в данную отрасль в размере 50 млрд долларов, предложенного президентом Джо Байденом, проблема должна быть решена. Таким образом, министр признала, что США отстают в производстве полупроводников, одновременно подтвердив, что пришло время действовать, чтобы решить проблему дефицита.