Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Решение проблемы нехватки полупроводников – приоритетная задача

Write: 2021-05-10 14:01:50Update: 2021-05-10 18:37:23

Photo : YONHAP News

Решение проблемы нехватки полупроводников, которые являются основой экономики будущего, приоритетная задача. Об этом заявила 9 мая в интервью CBS министр торговли США Джина Раймондо, подчеркнув, что дисбаланс между спросом на полупроводники и их предложением - причина остановки ряда американских автомобильных заводов. Администрация США стремится решить эту проблему как можно скорее. Производимых в настоящее время полупроводников недостаточно для удовлетворения потребностей американской экономики, но после реализации плана инвестиций в данную отрасль в размере 50 млрд долларов, предложенного президентом Джо Байденом, проблема должна быть решена. Таким образом, министр признала, что США отстают в производстве полупроводников, одновременно подтвердив, что пришло время действовать, чтобы решить проблему дефицита. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >