КНДР приняла предложение США объяснить новую северокорейскую политику

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Северная Корея приняла предложение США объяснить содержание новой политики в отношении Пхеньяна, в то время как предыдущие предложения администрации Джо Байдена о двустороннем диалоге остались без ответа. По имеющимся данным, северокорейская сторона заявила, что американское предложение «хорошо принято». Данный ответ коренным образом отличается от реакции Пхеньяна на попытки США вступить с ним в контакт в середине февраля. Между тем, пока не совсем понятно, начнётся ли реальный диалог, поскольку Север ранее заявил, что будет игнорировать любые предложения о диалоге до тех пор, пока Вашингтон не откажется от своей враждебной политики. 30 апреля США объявили о завершении выработки новой политики в отношении Северной Кореи. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новая политика не предусматривает «большой сделки» с Севером по принципу «всё или ничего», что даёт надежду на готовность американской администрации к поэтапному подходу к денуклеаризации Корейского полуострова.