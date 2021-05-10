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Экономика

Производители кондитерских изделий РК увеличили экспорт

Write: 2021-05-11 11:15:47Update: 2021-05-11 16:09:57

Производители кондитерских изделий РК увеличили экспорт

Photo : YONHAP News

Южнокорейские производители кондитерских изделий увеличили в прошлом году зарубежные продажи. Этому способствовал рост популярности корейской поп-культуры и корейской кухни за рубежом. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 11 мая, экспорт продукции компании Orion составил в прошлом году около 1,5 трлн вон (1 млрд 340 млн долларов), что составляет 65,6% её общей выручки. Крупнейшим покупателем продукции Orion является Китай – 980 млн долларов. На втором месте Вьетнам – 260 млн долларов, на третьем Россия – 80 млн долларов. Самым популярным продуктом Orion за рубежом являются шоколадные пирожные Choco Pie. Зарубежные продажи компании Lotte Choco Pie приблизились к 100 млн долларов. У компании четыре зарубежных завода - два в Индии, по одному в России и Пакистане. Экспорт продукции компании Crown составил около 20 млн долларов, а Haitai – 35 млн долларов. 
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