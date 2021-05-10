В 2020 году РК устранила 53 нетарифных торговых барьера

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованным 11 мая, в 2020 году члены Всемирной торговой организации (ВТО) установили 3.354 технических барьера в торговле, что на 30% больше, чем в 2016 году. 131 из них отрицательно повлиял на южнокорейский экспорт. Между тем, южнокорейская сторона устранила 53 барьера, которые оказали прямое влияние на экспортёров. Это помогло сократить затраты на сертификацию, повысив конкурентоспособность экспортёров. Из-за пандемии COVID-19 неопределённость в мировой торговой среде нарастает. В частности, торговая напряжённость в отношениях между США и Китаем заставила правительство и бизнес объединить усилия для борьбы с техническими барьерами в торговле,- отметил представитель министерства промышленности, торговли и энергетики.