Индивидуальные предприниматели РК нуждаются в поддержке властей

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В прошлом году на фоне пандемии COVID-19 продажи в 29 отраслях индивидуального предпринимательства сократились на 17,3 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. На это указывают результаты анализа данных о деловой активности в период 2019-2020 годов, проведённого командой депутата Национального собрания Чху Гён Хо от оппозиционной партии Сила народа. Из 52 учтённых отраслей спад продаж имел место в 29. Наибольший ущерб отмечен в сфере ресторанного бизнеса – 5 млрд долларов. Далее следует сфера торговли – 4 млрд долларов и продажа автомобилей – 2,5 млрд долларов. Между тем, рост показателей отмечен в сфере розничных продаж и недвижимости. Наибольшее сокращение числа самозанятых зафиксировано в сфере услуг. Депутат Чху Гён Хо заявил, что правительство и политические партии должны сосредоточиться на разработке мер поддержки самозанятых граждан, пострадавших от последствий пандемии.