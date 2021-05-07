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В апреле численность занятого населения в РК выросла на 652 тыс. человек в годовом исчислении. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления от 12 мая. Общая численность занятого населения составила 27 млн 214 тыс. человек. Из-за последствий пандемии COVID-19 показатель сокращается на протяжении 12 месяцев подряд, с марта прошлого года. В марте этого года он начал расти. На этот раз зафиксирован самый большой рост с августа 2014 года. Уровень занятости трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет, основанный на критериях ОЭСР, составил 66,2%, что на 1,1% выше, чем за тот же период прошлого года. Занятость выросла в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 224 тыс. чел, в строительстве – на 141 тыс. человек, в сфере логистики – на 107 тыс. человек. Кроме того, рост также отмечается в таких сферах, как гостиничный бизнес и промышленность. С другой стороны, показатель снизился в сфере розничной и оптовой торговли, в отрасли услуг, а также в спорте и искусстве. Число безработных в прошлом месяце составило 1 млн 147 тыс. человек, что на 25 тыс. меньше, чем в апреле прошлого года. Уровень безработицы сократился на 0,2%, составив 4%.