В ООН вновь затронули введённый Сеулом запрет на отправку листовок в КНДР

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12 мая в эфире Радио свободная Азия специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана заявил, что осознаёт необходимость ограничить отправку агитационных листовок на Север общественными организациями РК. Такое заявление идёт вразрез с обычной позицией Кинтана, который критически высказывался о принятом южнокорейским правительством законе против отправки листовок на территорию Северной Кореи. Так, в декабре прошлого года докладчик рекомендовал пересмотреть соответствующую законодательную инициативу. Кроме того, в прошлом месяце Кинтана вместе с другими специальными докладчиками ООН направил правительству РК письмо, в котором отмечается, что введённый южнокорейскими властями запрет противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах. Примечательно, что в письме уделяется внимание позиции Сеула, который настаивает на том, что запрет на отправку в КНДР агитационных листовок нацелен на обеспечение безопасности жителей приграничных районов и снятие напряжённости на границе. Между тем, спецдокладчик ООН призвал воздержаться от излишне жёсткого наказания главы организации «Борцы за свободную Северную Корею» Пак Сан Хака, в отношении которого ведётся следствие по вопросу отправки на Север пропагандистских листовок. Он также рекомендовал жителям приграничных районов и организациям северокорейских беженцев, отправляющих листовки, помнить о деликатности вопроса и поддерживать сотрудничество.