Агентство Moody's сохранило за РК кредитный рейтинг Aa2

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило за РК суверенный кредитный рейтинг Aa2 со стабильным прогнозом. Об этом сообщило 12 мая министерство планирования и финансов РК. Страна занимает второе место в Азии по кредитному рейтингу после Сингапура. В Moody's отметили быстрое восстановление южнокорейской экономики, обусловленное её высокой устойчивостью . Рейтинг Aa2, который является третьим по величине, сохраняется за РК с декабря 2015 года. Одновременно агентство пересмотрело свой прогноз роста южнокорейской экономики, повысив его на 0,4% до 3,5%. Прогноз Moody's выше прогноза Банка Кореи, который составляет 3%, и Организации экономического сотрудничества и развития, составляющего 3,3%. Международный валютный фонд и другое глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor's оценивают рост на 2021 год в 3,6% .