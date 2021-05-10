В РК ужесточают контроль за использованием электросамокатов

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В РК электрические самокаты можно будет использовать только при наличии прав на вождение скутера или мотоцикла. 11 мая в Национальном полицейском управлении сообщили, что соответствующая поправка к Закону о дорожном движении вступает в силу 13 мая. Эксплуатация электросамоката без надлежащих документов грозит штрафом в размере 90 долларов. До сих пор данные транспортные средства мог использовать любой человек старше 13 лет. Но по новым правилам, данная возрастная отметка увеличена до 16 лет. Именно с этого возраста гражданин может получить права на вождение скутера или мотоцикла. Закон также требует от пользователей электросамокатов использовать защитный шлем, отсутствие которого также карается штрафом в размере 18 долларов. Если нарушитель моложе 16 лет, то отвечать будут его родители или опекуны. Поправка к Закону о дорожном движении была принята Национальным собранием в декабре прошлого года на фоне критики, вызванной ростом числа ДТП с участием электросамокатов.