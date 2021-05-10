В Токио состоялась встреча глав спецслужб РК и Японии

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11 мая в Токио состоялась встреча директора Национальной службы разведки РК Пак Чи Вона с директором Информационно-исследовательского бюро при кабинете министров Японии Хироаки Такидзавой. По сообщению японской телевизионной новостной сети JNN, стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг КНДР и другим вопросам. Примечательно, что встреча руководителей спецслужб РК и Японии состоялась после того, как администрация президента США Джо Байдена сообщила о завершении выработки политики в отношении Северной Кореи. В повестке визита Пак Чи Вона в Токио, куда он прибыл 11 мая, также трёхсторонние переговоры с участием Хироаки Такидзавы и директора Национальной разведки США Аврил Хейнс. Между тем, по сообщениям японских СМИ, после встречи Аврил Хейнс планировала посетить РК. Ожидается, что она встретится с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и начальником управления национальной безопасности при администрации президента Со Хуном.