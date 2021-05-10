Рынок персональных компьютеров в РК вырос до 10-летнего максимума

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Южнокорейский рынок персональных компьютеров (ПК) вырос до максимальной за последние 10 лет отметки. По данным Международной корпорации данных (IDC), представленным 12 мая, поставки ПК на внутреннем рынке РК в период с января по апрель составили 1 млн 890 тыс. единиц, что на 30,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Это самый большой объём поставок с первого квартала 2012 года, когда показатель составил 1 млн 940 тыс. единиц. По данным IDC Korea, в первом квартале поставки настольных компьютеров выросли на 12,1% в годовом исчислении, а ноутбуков на 43,2%. Поставки ПК для домашнего пользования выросли на 45,9% в годовом исчислении до 1 млн 170 тыс. единиц в связи с новым учебным семестром и дистанционным обучением. Эксперты объясняют нынешний рост повсеместным распространением онлайн-обучения и удалённой работы в условиях пандемии.