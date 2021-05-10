В РК растёт объём задолженностей домохозяйств

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В апреле в РК объём банковских кредитов, выданных домохозяйствам, увеличился на 16 трлн 100 млрд вон (14 млрд 309 млн долларов) по сравнению с мартом. Накопленная сумма кредитов составила 1 квадриллион 25 трлн 700 млрд вон (911 млрд 652 млн долларов). Такие данные представлены 12 мая Банком Кореи. Резкий рост показателя эксперты во многом связывают с первичным размещением акций производителя аккумуляторов SK IE Technology, что привело к кредитованию в объёме 9 трлн вон (7 млрд 999 млн долларов). Ипотечные кредиты также выросли на 4 трлн 200 млрд вон (3 млрд 733 млн долларов). Объём кредитов, выданных компаниям, увеличился на 10 млрд 132 млн долларов в сравнении с мартовским показателем. Накопленная сумма составила 1 квадриллион 11 трлн 400 млрд вон (898 млрд 942 млн долларов).