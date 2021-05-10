Сеул и Вашингтон проводят переговоры по оборонным вопросам

12 мая в Вашингтоне началось двухдневное заседание южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Мероприятие проводится 19-й раз. Как сообщили 12 мая в министерстве обороны РК, стороны представляют заместитель министра обороны РК Ким Ман Ги и помощник главы Пентагона США по делам Индо-Тихоокеанского региона Дэвид Хелви. В повестку встречи входят вопросы, касающиеся региональной безопасности, координации политики по КНДР в целях полной денуклеаризации и установления устойчивого мира на Корейском полуострове, а также тема передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Стороны обсудят и вопрос военного сотрудничества между двумя странами. Южнокорейско-американский диалог по совместной обороне был основан в 2011 году. Его заседания проходят два раза в год.